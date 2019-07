BLIND GUARDIAN: Neuer Trailer, Vorbestellungen, Trackliste, Formate

Hier ist das große Update zu der kommenden Orchester-Scheibe der Krefelder. Zuerst gibt es mal einen neuen Trailer: Youtube.

"Legacy Of The Dark Lands" basiert auf Markus Heitz' Roman "Die Dunklen Lande", der im Jahr 1629 während des 30-jährgen Kriegs spielt und eine Art Vorgeschichte zu dem BLIND GUARDIAN-Album darstellt. Das Werk wird am 8. November 2019 in diesen Versionen erscheinen:

- 2CD Digipak

- 2LP Gatefold (verschiedene Farben)

- 3CD Comic book (Album, Instrumental, No Interludes Version)

- 4CD Comic book (Album, Instrumental, No Interludes Version, Audiobook)

- 5LP BOX (Album 2LP, Instrumental 2LP, Audiobook LP)

Bestellungen nimmt der Nuclear Blast Shop entgegen, wofür man im November diese Lieder erhalten wird:

01. 1618 Ouverture

02. The Gathering

03. War Feeds War

04. Comets And Prophecies

05. Dark Cloud’s Rising

06. The Ritual

07. In The Underworld

08. A Secret Society

09. The Great Ordeal

10. Bez

11. In The Red Dwarf’s Tower

12. Into The Battle

13. Treason

14. Between The Realms

15. Point Of No Return

16. The White Horseman

17. Nephilim

18. Trial And Coronation

19. Harvester Of Souls

20. Conquest Is Over

21. This Storm

22. The Great Assault

23. Beyond The Wall

24. A New Beginning

Sänger Hansi Kürsch sagt dazu: "Unglaublich, dass wir nach nunmehr 20 Jahren tatsächlich dieses unfassbar spannende Projekt abschliessen können. Ich bin super glücklich und mehr als zufrieden. Jede einzelne Nummer offenbart spektakuläre Welten und erzählt ihre ganz eigene Geschichte. Mit diesem Album wird unser größter, kreativer Traum nun endlich zur Realität"

Autor Markus Heitz fügt hinzu: "Das war schon ein bisschen verrückt: Als Pen & Paper-Rollenspieler hörten wir damals Blind Guardian, wenn wir gezockt haben. Und Jahre später mit der Band zusammenarbeiten zu dürfen, das ist schon unfassbar großartig. Irre, wie es laufen kann. Ich war natürlich sofort dabei! Diese kreative Zusammenarbeit ist etwas Besonderes für mich."

Nochmal Hansi Kürsch: "Markus ist ein famoser Geschichtenerzähler, der uns mit "Die Dunklen Lande" das passende Umfeld und mit dem mysteriösen Nicolas den perfekten Charakter für unsere vielschichtigen Werke geschaffen hat. Sein Ideenreichtum ist schier unendlich. Absolut beeindruckend und sehr inspirierend."

Der Roman folgt dem Söldner Nicolas und ist bereits im Buchhandel verfügbar oder ebenfalls im Nuclear Blast Shop. Ich bin ja mittlerweile ziemlich gesapnnt und ein bisschen neidisch auf Powermetaller Nils, der das Werk bereits hören durfte, während ich noch drei Monate warten muss.