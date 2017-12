BLOODBATH nur noch zu viert?

Traurige Nachricht für Fans der Schweden BLOODBATH: Per "Sodomizer" Eriksson ist offensichtlich kein Teil der Band mehr. In den vergangenen Wochen sorgte ein Plakat zur im Mai 2018 anstehenden Nordamerika-Tour. Darauf ist die Band zu sehen, vom zweiten Klampfer allerdings keine Spur.

Entsprechenden Gerüchten goss der Gitarrist, der neben BLOODBATH auch eine Zeit lang bei KATATONIA die zweite Klampfe bediente, nun höchstselbst Öl ins Feuer. Auf seiner offiziellen Facebook-Seite veröffentlichte er folgendes Statement:

"[...] Ich möchte eines klarstellen: Wegen Gründen, die ich selbst nicht in der Hand habe, werde ich bei keiner der anstehenden Shows und Aufnahmen von BLOODBATH dabei sein. Es tut mir fuchtbar leid, euch diese Neuigkeit mitteilen zu müssen und ich möchte euch allen bei dieser Gelegenheit für eure grenzenlose Unterstützung über die vergangenen Jahre danken. Ihr seid unglaublich."

Nick Holmes, Anders Nyström, Jonas Renkse und Martin Axenrot haben diesbezüglich noch keine Stellung bezogen. Unklar auch, ob die Band nun als Quartett weitermachen wird oder sich einen Ersatz für Eriksson an Bord holen wird.

Vor seinem Einstieg 2008 war Eriksson Gitarren-Tech bei BLOODBATH. Pünktlich zu den Aufnahmen des Meilensteins "The Fathomless Mastery" stieß der 35-Jährige zur Allstar-Band und konnte dem Bandsound mit seinen filigranen, teils an Florida-Death, teils an Elchtod angelehnten Leads und Soli seinen eigenen Stempel aufdrücken.