BLÖFF THE MONKEY mit coolem Fan-Video

Unter dem Motto "All for One One for All" hat die Band BLÖFF THE MONKEY ein Gemeinschaftsprojekt mit ihren Fans und bekannten Mitmusikern auf die Beine gestellt.



Eigentlich wollten BLÖFF THE MONKEY ein Livevideo mit ihren Fans in der bekannten Musikkneipe Traube in Bellenberg drehen. Es war schon alles vorbereitet und man stand in den Startlöchern. Doch dann kam der erste Lockdown. Ein anderer Plan musste her. Nach reichlichem Überlegen und mit strengem Hygienekonzept bedacht, riefen die 3 MONKEYS aus dem Raum Biberach ihre Fans dazu auf ein selbstgedrehtes Video für ihren neuen Song 'Hit Me' zu drehen und ihnen zuzusenden. Nachdem einige Videos eingingen, wurden die Meisterstücke von einem Filmstudio zusammengeschnitten und in Szene gebracht. YouTube.