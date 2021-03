Fast ziemlich genau ein Jahr ist das letzte Album "Carnivore" von BODY COUNT jung, jetzt legen die Jungs um ICE-T zum Song 'The Hate Is Real' ein neues Video nach - geschaffen vom 25-jährigen Filmemacher aus New York namens Seby Martinez:

https://www.youtube.com/watch?v=hWdBulaD8b0

