Die US-Deathcore-Truppe BORN OF OSIRIS hat ein Official Video zum Song 'Cycle Of Tragedy' vom aktuellen Album "The Simulation", welches am 11.01.2019 erschienen ist, veröffentlicht.

