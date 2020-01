BRANT BJÖRK: Das Dutzend reicht nicht

Seit der kalifornische Musiker (u.a. KYUSS, FU MANCHU, Desert Sessions) 1999 begann, Soloalben zu veröffentlichen, sind 12 Alben ins Land gegangen. Über Heavy Psych Sounds wird nun am 10.04.2020 das neue Album heruaskommen, was einfach nur so wie der Künstler heißt, der fast alle Instrumente höchstselbst eingespielt hat.

Das Eröffnungsstück davon kann man sich hier geben.

