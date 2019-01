BRING ME THE HORIZON mit nächstem Verwirrer

Die Band hat augenscheinlich keine Lust auf Schubladen und hat sich mit dem aktuellen Album "Amo" so richtig ausprobiert. Nachdem die ersten Auskopplungen aus dem neuen Werk in ihrem Stilwechsel nicht den großen Shitstorm ausgelöst haben, setzt BRING ME THE HORIZON mit dem nächsten veröffentlichten Stück noch einen drauf.

bring me the horizon neues album januar 2019 pop