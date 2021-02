BRUNHILDE: Neue Single 'Hell Or High Water' veröffentlicht

Die Rockband BRUNHILDE hat eine neue Single namens 'Hell Or High Water' veröffentlicht. Der Song stammt von neuen Album "To Cut A Long Story Short", welches am 26.02.2021 erscheinen wird. Das Album kann bereits auf der Band-Homepage oder in diversen Onlineshops bestellt vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

Miss God

Hell Or High Water

Judas

Where Are You Going?

When You Were Born (I Was Already Dead)

In My Head

All Is Lost

Come Out Come Out

I ́m Crying

Choir Boy

Digging Ditches

Sleep With My Enemy

So Bad

It ́s All Lies

