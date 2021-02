BURNING WITCHES lässt die Hexe des Nordens los!

Am 28.05.2020 erscheint das vierte Album der Schweizerinnen BURNING WITCHES. Das Album trägt dem Namen "The Witch Of The North" und wird 13 Songs beinhalten.

Gitarristin Romana äußert sich auf der offiziellen Facebook-Seite der Band so: "Wir sind glücklich und stolz, das neue Album anzukündigen und euch das umwerfende Cover zeigen zu können. Wir sind als Team zusammengewachsen und haben unseren Sound auf ein neues Level gehoben. Die WITCHES sind heavier und epischer als jemals zuvor."