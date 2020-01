Am 21.03.2020 findet der "Band Crusher"-Wettbewerb in Rothenstadt statt. Nachwuchsbands haben hier die Chance, ihre Songs zu präsentieren und so einen Slot beim legendären "Storm Crusher"-Festival zu gewinnen - für das 2020 zum Beispiel schon LETHAL STEEL, YEAR OF THE GOAT oder PROTECTOR bestätigt worden sind. Wenn ihr dabei sein wollt, bewerbt euch bis zum 31.01. postalisch bei den Veranstaltern:

Stormcrusher e.V.

Am Steigacker 9

92692 Etzenricht

Für die Auswahl des Siegers wurde eine kompetente Jury zusammengestellt, bestehend aus: Andi Dollinger (DEAF FOREVER Redaktion), Ludwig Krammer (ROCK HARD Redaktion) und Michael Koch (ehemals ATLANTEAN KODEX). Auch bei powermetal.de wurden wir angefragt, die Jury zu unterstützen, konnten aber leider zeitlich keinen Einsatz bringen.

Von den Bands, die sich bewerben (nur Bands in Deutschland ohne Plattenvertrag) dürfen sechs Bands am 21.03. auftreten. Jede Band hat 30 Minuten Zeit, die Reihenfolge wird ausgelost. Bands, die sich im Vorjahr beworben haben aber es nicht unter die letzten sechs schafften dürfen automatisch wieder in die Verlosung.

Folgende Preise gibt es:

1. Preis - Opener Slot beim "Stormcrusher Festival" 2020 und 800 € für die Bandkasse.

2. Preis - Freier Eintritt beim "Stormcrusher Festival" 2020 und 500 € für die Bandkasse.

3. Preis - Freier Eintritt beim "Stormcrusher Festival" 2020 und 300 € für die Bandkasse.

4.-6. Preis - jeweils 33% Nachlass auf den Eintritt beim "Stormcrusher Festival" 2020.

Bewerbt euch jetzt zügig!

Übrigens: Es lohnt sich wirklich, beim "Stormcrusher Festival" dabei zu sein - unsere Redakteure waren 2019 sehr begeistert und freuen sich schon wieder.