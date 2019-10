Bang Your Head 2020 mit SAXON

Das "Bang Your Head!"-Festival, das vom 16. bis 18.07.2020 in Balingen stattfindet, konnte sich mit der NWoBHM-Institution SAXON einen richtig großen Fisch im Headliner-Rang angeln, den vieles mit dem Festival auf der Zollernalb verbindet. Biff Byford und seinen Mannen werden 2020 auf ihrer "Castles and Eagles"-Tour in Balingen halt machen und dort ein umfangreiches Klassikerset spielen.

Bisher fürs "Bang Your Head! 2020" bestätigt:

ACE FREHLEY

ATLANTEAN KODEX

BENEDICTION

HARDCORE SUPERSTAR

HEATHEN

KISSIN' DYNAMITE

LEATHERWOLF

LORD VIGO

MEMORIAM

MIDNIGHT

ONSLAUGHT

PRAYING MANTIS

RAGE

RIOT V

SAXON

SHAKRA

SKULL FIST

SPACE CHASER

TANKARD

UNLEASHED

WINTERSTORM