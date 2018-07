Bei BLOODBATH rührt sich was

Das Todeskommando BLOODBATH steht mit einem neuen Album in den Startlöchern. Noch ist wenig bekannt darüber, doch die Tatsache, dass die Jungs das neue Werk bereits als Master an ihr Label Peaceville Records übergeben haben, wird den einen oder anderen Todesjünger in Verzückung versetzen.

Sobald sich etwas im Hause BLOODBATH tut, erfahrt ihr es hier auf unserer Seite!

Quelle: Bloodbath Facebook Redakteur: Haris Durakovic Tags: bloodbath death metal hm2 nick holmes anders nyström jonas renkse martin axenrot