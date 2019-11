Brachialtourpaket der Sonderklasse: NAPALM DEATH, EYHATEGOD, MISERY INDEX und ROTTEN SOUND

Ja, keine Sinnestäuschung: Wer eifrig zersetzende Musik hört und das schon über eigentlich Jahrzehnte hinweg, wird sich im Frühjahr 2020 garantiert zu diesem Paket an Bands schleppen wollen. Die "Campaign For Musical Destruction"-Tour von NAPALM DEATH, EYEHATEGOD, MISERY INDEX, ROTTEN SOUND und BAT sollten sich aber auch jüngere Semester unbedingt zur Brust nehmen. Schickes grafisches Detail, welches die Stossrichtung vorgibt: eine durchgestrichene Musiknote.

Tickets gibt es u.a. hier.

07.02.2020 Oberhausen - Kulttempel

08.02.2020 Hamburg - Grünspan

11.02.2020 A-Wien - Arena

12.02.2020 CZ-Prag - Roxy

13.02.2020 Leipzig - Werk 2

14.02.2020 Berlin - Astra

16.02.2020 B-Antwerpen -Trix

26.02.2020 Saarbrücken - Garage

04.03.2020 Stuttgart - Im Wizemann

05.03.2020 Lindau - Club Vaudeville

06.03.2020 München - Backstage

07.03.2020 CH-Zürich - Züri Gmätzlets Vol. I

08.03.2020 Köln -Essigfabrik