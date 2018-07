CANCER kündigt neues Album an!

Das Death-Metal-Urgestein CANCER hat einen neuen Plattenvertrag bei Peaceville Records abgeschlossen. Das neue Album "Shadow Gripped" ist berets fertig aufgenommen und soll noch in diesem Jahr, zur Feier des 30jährigen Bandjubiläums, erscheinen. Wir sind gespannt, was für einen Old School Death Metal-Hammer uns die Jungs vor den Latz knallen werden.

