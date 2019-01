CANDLEMASS: neues Stück mit TONY IOMMI

Die Doomgranden haben sich Tony Iommi für das Stück 'Astorolus' gegriffen und ein oktopusslastiges Video veröffentlicht. Das Teil wird auf dem neuen Album "The Door To Doom" zu finden sein, das die Band am 22.02.2019 über Napalm Records veröffentlichen wird.

Foto: (c) Linda Åkerberg, Pressefreigabe Napalm Records