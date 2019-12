CARCASS: Neue Single 'Under The Scalpel Blade' veröffentlicht

Die Briten von CARCASS werden heute am 14. Dezember das "Metal & Beer Fest: Los Angeles" des amerikanischen Decibel Magazins mit einer Headliner-Show beenden.



Im Vorfeld dazu hat die Band eine neue Single mit dem Titel 'Under The Scalpel Blade' veröffentlicht. Der Track ist der erste Song von CARCASS seit sechs Jahren und wurde ursprünglich als Teil der Decibel "Flexi Series" veröffentlicht, welche zusammen mit der Januarausgabe des Magazins erscheint. 'Under The Scalpel Blade' wurde während der Arbeiten für das kommende Studioalbum aufgenommen. Das siebente Werk soll 2020 erscheinen.



Jeff Walker über die Single: "Die Entscheidung, welchen neuen Song wir den Leuten präsentieren sollen, war und ist immer schwierig - gerade nach einer derart langen Pause von beinahe sieben Jahren. Vor diesem Hintergrund präsentieren wir euch eine langsame Wegwerfnummer, die wir zusammengestümpert haben - und NEIN, der Titel ist NICHT vom gleichnamigen Album von "DISORDER" kopiert, bevor irgendjemand fragt."

