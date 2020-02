CARDINALS FOLLY: Pagan und Stoner und Finnland

Auf dem jungen Marburger Label Rafchild Records wird am 06.03.2020 das neue Album "Defying The Righteous Way" erscheinen. Helsinki schickt damit eine weitere typisch finnische Band in die Welt hinaus: unangepasst, stilegreifend und ein wenig entrückt. Das Trio und die Welt ist dann also mit fünf Alben gesegnet.

