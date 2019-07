CARNIFEX sackt ein im Nuclear Blast Shop

Am 2. August wird das siebte Album der Kalifornier mit dem Titel "World War X" erscheinen. Scott Ian Lewis durfte jetzt mal durch die Regale des Nuclear Blast Shops in den USA gehen und hat sich ein paar nette Sachen ausgesucht. Okay, ich hätte anders gewählt, aber schaut mal: Youtube.

Das kommende Album wird diese Lieder enthalten:

01. World War X

02. Visions Of The End

03. This Infernal Darkness

04. Eyes Of The Executioner

05. No Light Shall Save Us [feat. Alissa White-Gluz]

06. All Roads Lead To Hell [feat. Angel Vivaldi]

07. Brushed By The Wings Of Demons

08. Hail Hellfire

09. By Shadows Thine Held

Oh, ein Lied mit Alissa White-Gluz? Gleich mal reinlauschen: Youtube.

Na ja, heftiges Rumgebrülle. Gähn. Ist etwss für unsere echten Härtner in der Redaktion. Vorbestellungen nimmt der nette Nuclear Blast Shop in Europa an.