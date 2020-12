CEVIN KEY: Neues Album

Am 19.02.2021 erscheint das fünfte Soloalbum von CEVIN KEY (SKINNY PUPPY). Er trägt den Namen "Xwayxway" und wird via Artoffact / Cargo erscheinen. Der Albumname (sprich "Whoi Whoi") stammt von einem indigenen Dorf im heutigen Stanley Park in Vancouver, der Heimatstadt des Künstlers.



Mit 'Night Flower' wurde bereits die erste Single veröffentlicht. Guest-Vocals kommen von Edward KaSpel (THE LEGENDARY PINK DOTS). Der neue Song 'Thirteen' ist zudem bei Youtube zu hören. Das Album kann bereits vorbestellt werden.



Die Tracklist liest sich so:

01. Thirteen

02. Night Flower (with Edward KaSpel)

03. Anger is an Acid (with IAMX)

04. Orange Dragonfly

05. Thunderbird

06. Dark Trail (with IAMX)

07. Tomahawk (with Traz Damji)

08. Kullakan (with Soriah)

09. Watching You (with Edward KaSpel)

10. Sorry, I'm Going to Think Positive

11. Third Eye (Otto von Schirach)

12. Resonance

