CHEAP TRICK mit neuem Album im Anmarsch

Die amerikanische Rockband CHEAP TRICK, die schon seit über 40 Jahren Alben veröffentlicht, will am 23. Juni ihre nächste Scheibe "We're All Alright!" herausbringen. Das Teil soll als CD, als LP und digital erhältlich sein. Neben einigen ganz neuen Stücken wird es auch Nummern enthalten, die sich schon live bewährt haben. Hier schon mal die Tracklist:



You Got It Going On

Long Time Coming

Nowhere

Radio Lover

Lolita

Brand New Name On An Old Tattoo

Floating Down

She's Alright

Listen To Me

The Rest Of My Life



Deluxe Bonus Tracks:

Blackberry Way

Like A Fly

If You Still Want My Love

