CHILDREN OF BODOM Tour-Update

Die Finnen haben ihren Tourkalender 2018 auf den neuesten Stand gebracht und werden nun auf diesen Festivals zu sehen sein:

23. Juni Hellfest Open Air Festival, Clisson, Frankreich

6. Juli Metalhead Meeting Festival, Bukarest, Rumänien

14. Juli Gefle Metal Festival, Gävle, Schweden

22. Juli Savonlinna Opera Festival – Oopperajuhlat, Savonlinna, Finnland

27. Juli MetalDays, Tolmin, Slowenien

3. August Wacken Open Air, Wacken

10. August Leyendas del Rock, Villena, Spanien

11. August Metalfestival Into The Grave, Leeuwarden, Niederlande

31. August Heavy Scotland, Edinburgh, UK

Außerdem hat die Band eine Finnland-Tournee angekündigt mit dem Titel "No Place Like Home", bei der sie jeden Abend eine andere Setliste spielen werden. Das könnten sie aber hier auf dem Festland auch mal machen, oder? Hier ist der Tourtrailer, auch wenn ich glaube, dass man schon ein ziemlicher Fan sein muss, um ween CHILDREM OF BODOM nach Finnland zu reisen: Youtube.