CHILDREN OF BODOM: Trailer zum neuen Album

Im inzwischen fünften Trailer äußerst sich CHILDREN OF BODOM-Sänger Alexi Laiho zum Aufnahmeprozess des neuen Albums "Hexed", das am 08.03.2019 via Nuclear Blast Records erscheint.

Die neue Scheibe wird elf Titel und drei Bonus-Tracks enthalten.

1. The Road

2. Under Grass and Clover

3. Glass Houses

4. Hecate’s Nightmare

5. Kick in the Spleen

6. Platitudes and Barren Words

7. Hexed

8. Relapse (The Nature of My Crime)

9. Say Never Look Back

10. Soon Departed

11. Knuckleduster

Bonus:

12. I Worship Chaos (live)

13. Morrigan (live)

14. Knuckleduster (remix)

Das Albumcover wurde diesmal nicht digital erstellt, sondern stammt aus der Hand von Denis Forkas, der dem Reaper ein neues Erscheinungsbild gegeben hat.