CHRISTOPHER BOWES und die Bohne

Der Scherzkeks von GLORYHAMMER und ALESTORM hat ein neues Projekt mit dem Titel CHRISTOPHER BOWES AND HIS PLATE OF BEANS am Start, das auch schon volle Bohne im Promo-Modus ist und ein Video zu dem Lied 'Midnight Breakfast' am Start hat, bei dem man die gewagten Reime des Herren schonungslos erkennt: Youtube.

Musikalisch stellt das für meinen Geschmack seine anderen beiden Bands in den Schatten. Die kommende EP mit dem Titel "Beans" könnte tatsächlich interessant werden. Mal sehen.