CHTHONIC: Neue Version zum Song 'Supreme Pain For The Tyrant' veröffentlicht

Die taiwanesische Metal-Band CHTHONIC hat am 17.04.2020 ein neues Video zum Song 'Supreme Pain For The Tyrant' veröffentlicht. Das Original ist auf dem Album "Bú Tik" enthalten. Bei der aktuellen Version ist Matt Heafy von TRIVIUM als Gast dabei. Ab dem 24.04.2020 ist das Stück auf Spotify & Co. erhältlich.



Der Song hat eine ganz besondere Message. Er erscheint zum 50. Jahrestag des gescheiterten Anschlags von Peter Huang auf Chiang Ching-kuo. Huang ist ein wichtiger Vorreiter der Demokratiebewegung in Taiwan. Er versuchte den damaligen Diktator Chian Chin-kuo in New York zu töten. Der Anschlag scheiterte, und Huang flüchtete ins Exil. Nachdem Taiwan in den 1990ern zu einer Demokratie wurde, kehrte er in seine Heimat zurück, wurde Menschenrechtsaktivist (unter anderem bei Amnesty International Taiwan) und half vielen Opfern der Diktatur. CHTHONICs Freddy Lim sagt, dass Huang immer ein großes Herz behalten hat und für die Band als Mensch und Aktivist eine wichtige Inspirationsquelle ist. Deshalb war es CHTHONIC ein großes Anliegen, diesen 50. Jahrestag gebührend zu begehen.



Matt Heafy von TRIVIUM, der Gesang und Gitarre beigesteuert hat, sagt dazu: "Es ist eine besondere Ehre, von einer meiner absoluten Lieblingsbands gefragt zu werden, ob ich bei einer neuen Version eines ihrer besten Songs aller Zeiten mitwirken möchte. Ich kann es kaum abwarten, bis die Leute diese Fassung hören und das großartige Video sehen."

Quelle: Gordeon Music Redakteur: Swen Reuter Tags: chthonic supreme pain for the tyrant bu tik trivium matt heafy freddy lim