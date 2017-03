CHUCK BERRY gestorben

Am 18. März ist der Sänger und Gitarrist CHUCK BERRY im Alter von 90 Jahren gestorben. Seit Mitte der 50er Jahren gehörte er zu den prägenden Figuren des Rock'n'Roll, der der Musikwelt allseits bekannte Hits wie 'Johnny B. Goode', 'Rock And Roll Music', 'Roll Over Beethoven', 'You Never Can Tell' und 'School Days' alias 'No Particular Place To Go' hinterlassen hat. Sein Markenzeichen auf der Bühne war der später von Angus Young adaptierte Duck Walk. Seinen eindringlichen Gitarrenstil hat er wohl selbst am besten beschrieben mit den Worten aus 'Johnny B. Goode':

"He could play the Guitar just like ringin' a Bell."

