CIGARETTES AFTER SEX: Tour zum neuen Album

Die amerikanische Band CIGARETTES AFTER SEX um Mastermind und Songschreiber Greg Gonzalez hat sich dem Ambient-Pop verschrieben und passt nicht so richtig in eine Schublade. Am 25.10.2019 wird die Band ein neues Album namens "Cry" via Partisan Records veröffentlichen und danach für einige Konzerte nach Deutschland kommen.



Folgende Termine sind bestätigt:



23.11.2019 Berlin -Tempodrom

25.11.2019 Köln -Palladium

01.04.2020 Hamburg -Fabrik



Für 2020 sind weitere Termine geplant. Der Vorverkauf startet am 04.09.2019 bei allen bekannten Vorferkaufsstellen. Aus dem neuen Album gibt es mit 'Heavenly' einen ersten Eindruck vom neuen Material.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: cigarettes after sex tour cry greg gonzalez partisan records heavenly