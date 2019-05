CIRCLE OF WITCHES: 'Giordano Bruno' Lyrik-Video online

CIRCLE OF WITCHES präsentiert auf ihrem neuen Album "Natural Born Sinners", das übrigens seit gestern käuflich erwerbbar ist, ein äußerst anspruchsvolles Konzeptalbum, welches verschiedenste Kapitel aus Religion, Geschichte, Anthropologie oder Literatur abhandelt. Einige der Hauptprotagonisten in ihren Erzählungen sind unter anderem der Höllenfürst Luzifer, Spartacus, der römische Sklave, der zum Gladiator aufstieg, der Gründer der "Church Of Satan" Anton Lavey und der italienische Priester Giordano Bruno, von welchem dieses Lyrik-Video handelt. Er wurde der Ketzerei bezichtigt und kurzerhand auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. YouTube.

