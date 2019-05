CIRITH UNGOL - was die Zukunft bringt

In einem langen und sehr lesenswerten Interview hat CIRITH UNGOL-Schlagzeuger Robert Garven den Kollegen von "Trial And Error Collective" unter anderem verraten, dass es zum Ende des Jahres hin ein Livealbum seiner Band geben wird, das über Metal Blade erscheinen werde, sowie dass das neue und fünfte Studioalbum zu Anfang des nächsten Jahres erscheinen solle. Man plane zudem eine Fortsetzung der Tradition und wolle auch künftig Artworks der Elric-Reihe von Michael Whelan für die Cover-Artworks zu nutzen. Zudem sollen 2019 und 2020 etliche weitere besondere Konzerte gespielt werden, in unseren Breiten beispielsweise diesen Sommer das bereits bestätigte Bang Your Head und im kommenden April 2020 dann natürlich die Doppel-Headlinershow beim KIT XXIII.



Fans der Band dürfen sich also ausgiebig freuen und bei den Kollegen das vollständige Interview lesen:

http://www.trialanderrorcollective.com/interviews/the-resurrection-of-cirith-ungol-an-interview-with-robert-garven

