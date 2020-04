CLUTCH: Neue Riffideen gibt es, eine Pause jetzt aber auch

Wie Neil Fallon, Sänger der Pure Rocker von CLUTCH jetzt in einem Interview verriet, hat die Band damit begonnen, für neue Stücke neue und viele Riffs zu finden. Durch die Pandemie jedoch ist dieser kreative Prozess jäh unterbrochen worden. Das bedeutet, nach jetzigem Empfinden wird es erst 2021 einen Nachfolger für "Book Of Bad Decisions!" von 2018 geben.

Den 30ten Bandgeburtstag kann man nun getrost auch erst einmal verschieben, so Fallon, am besten ist es doch: "Speaking personally, I think the best way to celebrate the 30th anniversary is to put out another kick-ass rock and roll record, just like we did the previous one, before that."