COHEED AND CAMBRIA kommt auf Tour!

Wird auch mal wieder Zeit, dass die wirr-geschichtlichen US-Progger um Claudio Sanchez nach Deutschland zurückkehren. Zu ihrer "Come On And Walk Among Us" betitelten Tour zum neuen Album "The Unheavenly Creatures", das eine neue, epischen fünf Alben umfassende Geschichte beginnt, wird die Band auch fünf Shows in Deutschland spielen:

28.04. Köln, Live Music Hall

29.04. München, Backstage

01.05. Hamburg, Markthalle

02.05. Berlin, Astra

03.05. Karlsruhe, Substage