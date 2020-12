COLDUN: Lyric Video - neues Album

Die aus dem Erzgebirge stammenden Atmospheric Progressive Metaller von COLDUN kündigen für den 15.01.2021 ihr drittes Album "Grand Sun Ritual" an. Bereits jetzt kann der Song 'The Forest And The Soul', der am 26.12.2020 erschienen ist, bei Youtube abgerufen werden.

Sänger Coldun kommentiert den Song:"Es geht darin um eine transzendentale Reise im Übergang zwischen Leben und Tod, welche mit der Symbolik des Waldes als Ort der Verbundenheit mit der Schöpfung verwoben ist. Das Lied beschreibt das schöne Gefühl, diesen Übergang zu beschreiten - wie beim perfekten Durchfliegen eines Waldes."

Das komplette Album wird die folgenden Titel enthalten:

01. Grand Sun Ritual

02. The Forest And The Soul

03. Down Below

04. Salvation Day

05. Stories Untold

06. Hail Out To Thebes

07. I Dreamed That Dream