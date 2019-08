CORBIAN - neue Single, neues Video

Die Offenbacher Melodic Deather CORBIAN haben eine neue EP in der Pipeline, zu welcher sie auf YouTube ein erstes Video zur Single 'Enemy Inside' veröffentlicht haben. Sie arbeiten gerade fieberhaft an der Fertigstellung der EP und sind sehr stolz auf ihren Clip, der in kürzester Zeit schon 1.500 Plays auf Spotify bekam. Das Artwork und der Titel der EP sollen in Kürze bekannt gegeben werden, erscheinen soll das gute Stück digital und als Tonträger.



Bis weitere Details bekannt sind, könnt ihr euch ja schon mal am Video erfreuen, bei dem es sich nicht um ein billiges Lyrikvideo handelt, sondern um einen klassisch gedrehten Videoclip im Gothic-Horros-Style. Schön, dass es das auch im Underground noch gibt:

