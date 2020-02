CORNERSTONE geht auf Tour

Es handelt sich um die Alpenrocker aus unserer Nachbarrepublik, die gerade eine sehr ausgedehnte Gastspielreise angekündigt haben, die sie nicht nur durch ihre österreichische Heimat, sondern auch durch Deutschland und Griechenland führen wird. Hier sind die Termine:

13.03. AT-Neunkirchen, Flavour Bar

14.03. AT-Wien, Pub Schönbrunn (Unplugged)

21.03. AT-Waidhofen / Thaya, Henry's Cafe & Pub

27.03. AT-Villach, Jibi's

28.03. AT-Kapfenberg, Cafe-Lounge-Bar Illusion

04.04. DE-Bad Wildbad, JJ's Raugrund

05.04. DE-Heidelberg, Friedrich

07.04. DE-Kiel, Erbse (Unplugged)

08.04. DE-Sögel, Haus Elke

09.04. DE-Schwinge, Gründonnerstagfeuer des MC Wodan Unterelbe

10.04. DE-Buxtehude, The Rebel's Choice

11.04. DE-Althuette, Eddi's Biker-Residenz

24.04. AT-Amstetten, Yellow-Nights

25.04. AT-St. Georgen / Gusen, Longhorn Saloon

23.05. AT-Stockerau, Brick's Bar

29.05. AT-Mattersburg, DJ's American Diner

30.05. AT-Falkenstein, Siebenschläfer

05.06. AT-Wien, Saloon Donauplex

20.06. AT-Wiener Neustadt, Cafe Stadler

31.07. GR-Athen, Black Box

01.08. GR-Hermoupoulis, TBA

06.08. AT-Mautern, On the Beach

07.08. AT-Mariazell, Strandbuffet am Erlaufsee

14.08. AT-Marbach/Donau, Zur alten Fähre

03.10. AT-Wien, Saloon Donauplex

(Foto: Sarah Heindl)