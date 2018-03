COVEN: Im Juni auf Deutschlandtour mit DUNE PILOT und SONS OF MORPHEUS

Die Occult-Rock-Band COVEN wird im Juni mit DUNE PILOT und SONS OF MORPHEUS auf Deutschland-Stippvisite sein.



Jinx Dawson, die Frontfrau der Band, ist eine Stilikone des Okkulten und die Initatorin der umgangssprachlichen "Pommesgabel", die sie 1968 als erste auf der Bühne etablierte. Nach 20 Jahren Stille verkündete Jinx 2013 die Rückkehr von COVEN. In der Walpurgisnacht 2016 erschien mit "Light The Fire" eine EP.

Für ein neues Album sind die Arbeiten derzeit auch in vollem Gang.



Folgende Termine sind bestätigt:



13.06.2018 DE Hamburg, Logo

14.06.2018 DE Berlin, Bi Nuu

15.06.2018 DE München, Backstage Halle

16.06.2018 DE Lichtenfels, Paunchy Cats

18.06.2018 DE Frankfurt, Das Bett

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Swen Reuter Tags: coven jinx dawson dune pilots sons of morpheus light the fire