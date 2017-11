CRADLE OF FILTH: Tourdaten 2018 (mit MOONSPELL)

Die britischen Extrem-Metaller CRADLE OF FILTH begeben sich Anfang 2018 im Rahmen der "Cryptoriana World Tour" mal wieder für einige Livetermine in unsere Gefilde. Als Support sind die portugiesischen Dark Metaller MOONSPELL mit an Bord.

Hier die Termine in Deutschland:

27.01.2018 - Leipzig, Hellraiser

28.01.2018 - Berlin, C-Club

29.01.2018 - Hamburg, Grünspan

30.01.2018 - Bremen, Schlachthof

03.02.2018 - Osnabrück, Hyde Park

04.02.2018 - Köln, Essigfabrik

06.02.2018 - Bochum, Zeche

07.03.2018 - Frankfurt/Main, Batschkapp

08.02.2018 - Nürnberg, Hirsch

09.02.2018 - Saarbrücken, Garage

23.02.2018 - Stuttgart, LKA Longhorn

24.02.2018 - Mannheim, MS Connexion Complex

27.02.2018 - München, Backstage Werk

