Die kanadische Death-Core-Truppe CREATURES hat ein Video zu 'What Would Rick Sanchez Do?' bei puregrainaudio.com online gestellt, das einen interessanten Kontrast zwischen Optik und Akustik bietet. Das Lied ist von der aktuellen EP "II" der Band.

