CRO-MAGS unterziehen uns dem letzten Test

Die New Yorker werden tatsächlich bald ihr erstes Album in 20 Jahren veröffentlichen! "In The Beginning" wird am 19. Juni erscheinen und unter anderem das Liet "The Final Test" enthalten: Youtube.

Zuletzt hatte die Band zwei Singles über Arising Empire veröffentlicht, die man weiterhin bekommen kann:

From The Grave:

01. From The Grave

02. PTSD

03. Between Wars



Don't Give In:

01. Don't Give In

02. Drag You Under

03. No One's Victim