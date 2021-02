CROWBAR im Live-Stream

Am Samstag, den 20. Februar, werden die Sludge-Meister in einem Live-Stream die bestmögliche Live-Erfahrung, wenn schon nicht auf die Bühne, dann eben auf die Mattscheibe bringen. Beginn ist 16 Uhr Westküstenzeit, was in Deutschland, Österreich und der Schweiz 22 Uhr abends bedeutet. Sänger und Gitarrist verspricht einige Überraschungen in der Setliste, also holt euch euer Ticket für 9 US Dollar bei livefrom.events. Es gibt auch exklusive T-Shirt für den Event!

crowbar livestream