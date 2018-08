Am 9. November erscheint unter dem Namen "Confessin’ The Blues" eine Zusammenstellung mit Titeln der größten Blues-Musiker. Die einzelnen Stücke wurden in Zusammenarbeit mit BMG und Universal von THE ROLLING STONES höchstpersönlich ausgewählt. Das Cover Artwork stammt von Ronnie Wood und 10% der Nettoeinnahmenaus dem Verkauf dieses Albums, werden an die Willie Dixon’s Blues Heaven Foundation gespendet.



"Confessin’ The Blues" erscheint als 2-CD-Set, 2×2 Vinyl LP-Sets und als 5×10" Vinyl Book (Nachbildungen der original 78RPM Veröffentlichungen). Alle Versionen beinhalten Liner-Notes des Musikjournalisten Colin Larkin. Das Buchformat bietet zudem sogenannte bewegliche Kunstkartendrucke von Blues-Illustrator Christoph Mueller.







Titelliste:



DISC ONE



1. Muddy Waters - Rollin’ Stone

2 Howlin’ Wolf - Little Red Rooster

3. John Lee Hooker - Boogie Chillen

4. Little Walter - Hate To See You Go

5. Chuck Berry - Little Queenie

6. Bo Diddley - You Can’t Judge A Book By It’s Cover

7. Eddie Taylor - Ride ‘Em On Down

8. Slim Harpo - I’m A King Bee

9. Magic Sam - All Your Love

10. Elmore James- Dust My Broom

11. Little Walter - Just Your Fool

12. Muddy Waters - I Want To Be Loved

13. Big Bill - Broonzy Key To The Highway

14. Robert Johnson - Love In Vain Blues

15. Mississippi Fred McDowell - You Gotta Move

16. Jimmy Reed - Bright Lights, Big City

17. Big Maceo - Worried Life Blues

18. Little Johnny Taylor - Everybody Knows About My Good Thing (Part 1)

19. Howlin’ Wolf - Commit A Crime

20. Otis Rush - I Can’t Quit You Baby

21. Jay McShann & Walter Brown Confessin’ The Blues



DISC TWO



1. Howlin’ Wolf - Just Like I Treat You

2. Little Walter - I Got To Go

3. Chuck Berry - Carol

4. Bo Diddley - Mona

5. Muddy Waters - I Just Want To Make Love To You

6. Elmore James - Blues Before Sunrise

7. Eddie Taylor - Bad Boy

8. Boy Blue Boogie - Children

9. Jimmy Reed - Little Rain

10. Robert Johnson - Stop Breakin’ Down Blues

11. Reverend Robert Wilkins The Prodigal Son

12. Lightnin’ Slim - Hoodoo Blues

13. Billy Boy Arnold - Don’t Stay Out All Night

14. Bo Diddley - Craw Dad

15. Dale Hawkins - Suzie Q

16. Amos Milburn - Down The Road Apiece

17. Howlin’ Wolf - Little Baby

18. Little Walter - Blue And Lonesome

19. B.B. King - Rock Me Baby

20. Buddy Guy - Damn Right I’ve Got The Blues

21. Muddy Waters - Mannish Boy

Quelle: Promoteam Schmitt & Rauch Redakteur: Tommy Schmelz Tags: confessin the blues rolling stones ronnie wood