Der legendäre Seattle-Fünfer CULPRIT, der 1983 sein bislang einziges Album "Guilty As Charged" veröffentlicht hat und der nächstes Jahr auf dem Keep It True-Festival spielen wird, plant im Winter ein 2010 aufgenommenes Livealbum zu veröffentlichen. Auf dieser Scheibe werden wir auch mindestens zwei neue Songs präsentiert bekommen.

