DAMAGE S.F.P.: Debüt nach 30 Jahren

1989 wurde die finnische Heavyband DAMAGE S.F.P. gegründet. Kaum sind 30 Jährchen vergangen, bringt die Gruppe ihr selbstbetiteltes Debütalbum heraus und stellt dazu Cover, Trackliste und auf YouTube einen Audioclip des Stückes 'Ruthless Fate' vor.



1. Ride

2. Death of Innocent

3. Ruthless Fate

4. Tyrants

5. Insomnium (instrumental)

6. Ode to Sorrow

7. Tragedy

8. Grain Brain

9. Crying for Relief

10. In Termination

11. Burst of Rage





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: damage sfp ruthless fate audioclip