DANKO JONES: Single und Europatournee

Auch wenn das Album der Kanadier erst im Frühjahr 2019 erscheinen wird, können die (europäischen) Fans der Band aufatmen, beehrt sie der Meister und seine beiden Mitstreiter doch noch in diesem Jahr auf seiner Europa-Tour. Als Vorgeschmack gibt's das neue Stück 'We're Crazy' zu hören, das dann auch auf dem Album zu finden sein wird.

Tourdaten 2018

17 Nov Eindhoven, NL – Helldorado Festival

18 Nov Alkmaar, NL – Victorie

19 Nov Deventer, NL – Burgerweeshuis

21 Nov Antwerp, BE – Zappa

22 Nov Hamburg, DE – Markthalle (SOLD OUT)

23 Nov Erfurt, DE – Stadtgarten

24 Nov Vienna, AT – Flex

26 Nov Stuttgart, DE – Longhorn

27 Nov Salzburg, AT – Rochouse

28 Nov Zurich, CH – Dynamo

29 Nov Milan, IT – Legend Club

30 Nov Rome, IT – Orion Club

1 Dec Pinarella di Cervia, IT – Rockplanet

4 Dec Madrid, ES – Cool Club

5 Dec Zaragoza, ES – Las Armas

6 Dec Toulouse, FR – Connexxion Live

7 Dec Solothurn, CH – Kofmel

8 Dec Lindau, DE – Club Vaudeville

9 Dec Munster, DE – Skaters Palace

11 Dec Paris, FR – Forum

12 Dec Wiesbaden, DE – Schlachthof

13 Dec Saarbrucken, DE – Garage

14 Dec Hannover, DE – Faust (SOLD OUT)

15 Dec Copenhagen, DK - Pumpehuset