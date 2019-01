DANKO JONES mit neuer Single

Die Kanadier von DANKO JONES lassen vor Veröffentlichung des Albums "A Rock Supreme" (Termin ist der 26.April) eine Vorab-Single auf die Fanschar los: 'Dance Dance Dance', so der Titel des gutes Stücks, kann jetzt die Wartezeit überbrücken.

Hier die Tracklist des kommenden Albums:



01. I'm In A Band

02. I Love Love

03. We're Crazy

04. Dance Dance Dance

05. Lipstick City

06. Fists Up High

07. Party

08. You Got Today

09. That Girl

10. Burn In Hell

11. You Can't Keep Us Down