DARKEND mit

Die italienischen Schwarzmetaller DARKEND haben einen Deal mit Dark Essence Records an Land gezogen, und da es sich bei der norwegischen Plattenfirma um ein durchaus qualitätsbewusstes Haus handelt, dürfen wir davon ausgehen, dass man in Bergen voll und ganz von "Spiritual Resonance" (VÖ: 13.09.2019), dem vierten Album der Truppe aus der Emilia-Romagna überzeugt ist.



Glaubt man den ersten Hörproben und den dazu abgedrehten Videos, dann ist das plötzlich sehr nachvollziehbar und gerechtfertigt, denn die Italiener zelebrieren ihren Black Metal finster und hackend, durchaus auch mit gruftiger Note und präsenten orchestralen Arrangements, aber dennoch nicht allzu überladen. So verlieren sie zu keiner Zeit das Gespür für ebenso unter die Haut gehende Hooks wie für eine beklemmende Atmosphäre, die sich auch in dem Stummfilm-Horror-Ambiente des Videos zum neuen Song 'The Three Ghouls Buried At Golgotha' nachhaltig breit macht, aber auch zum bereits vorher ausgekoppelten 'With Everburning Sulphur Unconsumed', dem Lindy-Fay Hella (WARDRUNA) ihre ätherische Stimme leiht:









