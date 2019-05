DARKTHRONE zeigt euch 'Duke Of Gloat'!

Wie berichtet, veröffentlicht DARKTHRONE am 31.05.2019 das neue Album "Old Star" via Peaceville Records. Hört euch hier den neuen Song 'Duke Of Gloat' an:

https://www.youtube.com/watch?v=QMEqcvQQ5s0

Die Tracklist von "Old Star" liest sich wie folgt:

01. I Muffle Your Inner Choir [06:26]

02. The Hardship Of The Scots [07:36]

03. Old Star [04:28]

04. Alp Man [05:27]

05. Duke Of Gloat [06:49]

06. The Key Is Inside The Wall [07:24]