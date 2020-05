DARK BLUE INC. präsentiert ein Live Video

DARK BLUE INC. gelang 2019 mit "Linked To Life" ein tolles Debütalbum, dessen Besetzung neben Frank Pané (BONFIRE, SAINTED SINNER), ex-MALMSTEEN Sänger Göran Edman und Bassist Hal Patino (ex-KING DIAMOND, ex-PRETTY MAIDS), aus sehr wohlklingenden Namen besteht. Selbst DEEP PURPLE Legende Ian Paice ist als Gastmusiker darauf zu hören. Bei ihrer letzten Tour wurde ein Live Video zum Titel 'Time Will Never Wait' aufgenommen, das es jetzt zu beäugen gibt. YouTube.