Die deutsche Black-Metal-Formation DARK FORTRESS verkürzt die Wartezeit auf ihr neues Alum "Spectres From The Old World", das am 28.02.2020 erscheinen wird, mit einem weiteren Video-Clip, diesmal zu dem Song 'Isa'.

