DARK SARAH - Zweite Single 'All Ears!' vom neuen Album

Mit 'All Ears!' setzt DARK SARAH die fantastische Geschichte von Orbs, Mörk und mysteriösen Hasenkopf-Leuten fort.



Heidi Parviainen sagt dazu: 'All Ears!' soll all diejenigen vereinen, die daran glauben, dass es eine gewisse Macht hinter Märchen, Monstern und Magie gibt. Die ganze Geschichte von "Grim" wird zeitgleich zum Albumrelease am 17. Juli 2020 auch als Buch herauskommen. Dann können sich unsere Fans noch mehr in die Story vertiefen.