DARK SARAH: Die Stadt Grim kann nun besungen werden

Dieser finnische Fünfhäupter wird von Heidi Parviainen (AMBERIAN DAWN) angeführt. Nach drei Konzeptalben in acht Jahren Bandgeschichte hat die Band nun per Crowdfunding das Album "Grim" in Angriff genommen. Das Linzer Label Napalm Records hat zudem auch schon den Veröffentlichungstermin bekannt gegeben: 17.07.2020.

Foto:(c) allle Rechte liegen bei Marko Simonen, mit freundlicher Genehmigung von Napalm Records