DARK THE SUNS meldet sich mit einer neuen Single zurück

Nachdem die finnische Melodic-Metal-Band DARK THE SUNS 2015 das Album "Life Eternal" mit bereits bekannten Songs veröffentlichte, folgt nun ein neues Lebenszeichen der Band in Form der neuen Single 'Suru Raivosi Sydämeni Pimeydessä'. Diese ist der Vorbote auf ein neues Album, welches das Duo in diesem Jahr via Inverse Records veröffentlichen wird.



Sänger Mikko Ojala sagt dazu: "After years of silence, Inka and I decided in early 2020 to continue making music together. 'Suru Raivosi Sydämeni Pimeydessä' includes melancholic synth melodies combined with some aggressive elements. The song speaks of storming sorrow and grief. We have also written some new songs for our upcoming fourth album which will be released later this year."

Quelle: Inverse Records Redakteur: Swen Reuter Tags: dark the suns life eternal suru raivosi pimeydessae mikko ojala inka ojala